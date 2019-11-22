Haberler » Güncel » Bağcılar'da Öğretmenler Günü'ne özel 'onur yemeği' düzenlendi - Haber

Bağcılar'da Öğretmenler Günü'ne özel 'onur yemeği' düzenlendi

BU YIL göreve başlayan aday öğretmenlere Bahçelievler Belediyesi tarafından onur yemeği verildi.

22.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:03Bağcılar'da Öğretmenler Günü'ne özel 'onur yemeği' düzenlendi

BU YIL göreve başlayan aday öğretmenlere Belediyesi tarafından onur yemeği verildi.  Yemeğe aday öğretmenlerin yanı sıra Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediyesi ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onur yemeği verildi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aday öğretmenler onuruna verilen yemeğe öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Göreve başladıktan sonra öğretmenler, ilk öğretmenler günlerinin Bağcılar Belediyesi tarafından böylesine bir etkinlikle kutlanmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Yemeğe sözleşmeli aday öğretmenlerin yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

"GENÇLER SİZLERİ ÖRNEK ALIYOR"

Yemekte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğretmenlerin toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Öğrencilerin öğretmenlerini örnek aldığını belirten Başkan Çağırıcı, "Benim gözümde öğretmen toplumun önderidir. Gençlerin sizin hareketlerinizi örnek alacağını unutmayın. Bunun yanında Bağcılarımızın daha güzel seviyeye ulaşmasında çok değerli emeklerinizin olacağına inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak eğitimi birinci önceliklerimiz arasına yer aldık. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ AHLAKLI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK"

Yemeğe katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da, öğretmenlerin toplumun yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Amaçlarının ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunu da belirten Levent Yazıcı, "Bizler öğretmenler olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirme stratejisiyle çalışıyoruz. Bizler tutum ve davranışlarımızla, bakışlarımızdaki ifadeyle onlara kendilerinin ne kadar değerli olduklarını hissettirmezsek onları hakkıyla yetiştirmemiz mümkün olmayacak. Bizler hem bugünün hem geleceğin beceriyle donanmış ve bu becerileri insanların faydasına kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ama mutlaka ahlaklı çocuklar yetiştirme hedefiyle çalışma durumundayız. Bizim mesleğimiz sadece gelir elde etme sadece hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir işin çok ötesindedir" ifadelerini kullandı.



Lokman Çağırıcı, Bahçelievler, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
15:00 Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı'nı gezdi
15:00 Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da arttı
14:59 Genç kadını 'Sen köpeksin' dediği için öldürmüş
14:58 Bitlis HUDER'den TBB'ne destek
14:56 Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
14:19 Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 15:02:37