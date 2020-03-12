Bağcılar'da okullar gece boyunca dezenfekte ediliyor
BAĞCILAR'DA bulunan okullar Koronavirüs (Covid-19) tehlikesine karşı Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyunca dezenfekte ediliyor.
12.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:06
BAĞCILAR'DA bulunan okullar Koronavirüs (Covid-19) tehlikesine karşı Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyunca dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla ilk olarak sınıflar, öğretmen odaları ve koridorlar dahil öğrencilerin temas halinde olduğu her noktayı detaylı bir şekilde temizliyor.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınına karşı Bağcılar Belediyesi'nin toplu yaşam alanlarında yaptığı dezenfekte çalışması yoğunluk kazandı. Türkiye'de de bir vakanın görülmesinin ardından ilçe genelinde tedbirlerini artıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri gece boyunca mesai yaparken, 5'er kişiden olan ekip sayısını da iki katına çıkardı.ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYORGündüz saatlerinde park, nostalji bahçesi, cami ve benzeri ortak yaşam alanlarında virüs ve mikroptan arındırma çalışması yapan ekipler, gece de okullarda dezenfekte işlemine devam ediyor. Ekipler, çalışmalarında bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan; toksik olmayan, renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor. Ekipler özel hazırlanan solüsyonu da sınıflarda öğrencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıkıyor. Okulun ıslak zeminleri bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edilirken, bez yardımı ile masa ve sıralar, kapı kolları ile cam kenarları temizleniyor.'ELLERİN DEĞDİĞİ HER NOKTA TEMİZLENİYOR?Koronavirüse karşı her türlü önlemin alındığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Okullarımızda öğrencilerimizin sağlığı için ellerinin değdiği her yeri dezenfekte çalışması yapıyoruz. Gece boyunca okullarımızı temizliyor, gündüz onların ders göreceği hijyenik eğitim yuvaları haline getiriyoruz. Sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, kantinler, koridorlar, tuvaletlerin temizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı güvenli bir şekilde okulda bulunmalarını sağlıyoruz' dedi.
Okullardaki dezenfekte işlemi eğitim dönemi boyunca gece saatlerinde yapılmaya devam edecek.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Koronavirüs, Bağcılar, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz