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Bağcılar'da operasyon yapılan evden cephanelik çıktı

BAĞCILAR'da bulunan bir evde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşan polis adrese operasyon düzenledi.

27.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:33 Bağcılar'da operasyon yapılan evden cephanelik çıktı
BAĞCILAR'da bulunan bir evde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşan polis adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde 15 ruhsatsız silah ve 365 mermi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet  Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kişinin çevredekileri tehdit ettiği ve evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin evini ve işyerini belirledi. ekipleri, 20 Aralık günü şüpheli Seydi P.(50)'nin evine ve işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 365 mermi ele geçirilirken,  Seydi P., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bağcılar  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü'nde şüpheli Seydi P.'ye kabahatler  kanununa  muhalefet  suçundan 5 bin 536 lira para cezası uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seydi P. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


- Ablay

Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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