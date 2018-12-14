Bağcılar
'da ortaokulda yangın paniği
İSTANBUL - Bağcılar'da bulunan bir ortaokulda yemekhane katında çıkan yangında büyük panik yaşandı. Çocuklar tahliye edilirken yaralı bir kişi hastaneye sevk edildi. Yangın, Göztepe Mahallesi
'nde bulunan Aşık Şenlik Ortaokulu'nun yemekhane katında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. O sırada okulda bulunan öğrenciler kısa sürede öğretmenler tarafından tahliye edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir vatandaşta hafif şekilde yaralandı. Yaralı vatandaşa ilk müdahalesi ambulans içerisinde yapıldı. Yangını duyup okul önüne gelen veliler ise çocuklarını görmek için büyük panik yaşadı. Kısa sürede müdahale edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bağcılar
14 Aralık 2018 Cuma 11:54