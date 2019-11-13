Haberler » Güncel » Bağcılar'da otopark kavgası: 1 yaralı - Haber

Bağcılar'da otopark kavgası: 1 yaralı

Bağcılar'da bir kadın kocasıyla otopark kavgası yapan komşusunu silahla iki el ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtı.

13.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:36
'da bir kadın kocasıyla otopark kavgası yapan komşusunu silahla iki el ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Bağcılar 1004 Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitenin eski yöneticisi olduğu öğrenilen Şeref A. iki gün önce otoparkta H.T.'nin kocasıyla park yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında ayrılan taraflar, iki gün sonra yine otoparkta karşılaşınca tekrar tartıştı. Yaşanan sözlü tartışma sırasında H.T. yanındaki silahı çekerek kocasıyla tartışan Şeref A.'ya iki el ateş ederek yaraladı. Şeref A. kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan Şeref A. ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
(Vedat Bayraktar/İHA)
Bağcılar'da otopark kavgası: 1 yaralı

Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:03 Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi...
23:00 Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar...
22:59 ETEKLİ 3 ERKEK HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
22:54 Lübnan'da bankaların grevi sürüyor
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
22:01 Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
21:53 İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:04:25