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BAĞCILAR'DA PANELVANDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Bağcılar'da maskeli 4 şüpheli bir sokakta uzun süre keşif yaptıktan sonra marketlere gıda ürünü sağlayan bir toptancının panelvanından 35 bin TL değerinde gıda malzemesi çaldı.

04.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:17BAĞCILAR'DA PANELVANDAN HIRSIZLIK KAMERADA

'da maskeli 4 şüpheli bir sokakta uzun süre keşif yaptıktan sonra marketlere gıda ürünü sağlayan bir toptancının panelvanından 35 bin TL değerinde gıda malzemesi çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay 19 Ocak Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahir Tatlı'ya ait marketlere gıda ürünü sağlayan toptancıda çalışan Cüneyt Aslım şirket aracını evinin yakınına park etti. Aslım, sabah işe gitmek için uyandığında aracının camlarını kırık ve kapısını açık halde buldu. Cüneyt Aslım durumu hemen polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelileri arıyor.

HIRSIZLAR KAMERADA

Mahir Tatlı olayla ilgili olarak hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.  Öten yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların hafif ticari araçla panelvanın yanına geldiği ve malzemeleri kendi araçlarına yükledikleri görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızların araçla keşif yapmaları

-Hırsızların bir aracın yanında durup ürünleri çalması

-Mahir Tatlı röp


- İstanbul

Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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