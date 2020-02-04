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Bağcılar'da panelvandan hırsızlık kamerada

BAĞCILAR'da maskeli 4 şüpheli bir sokakta uzun süre keşif yaptıktan sonra marketlere gıda ürünü sağlayan bir toptancının panelvanından 35 bin TL değerinde gıda malzemesi çaldı.

04.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:26Bağcılar'da panelvandan hırsızlık kamerada
BAĞCILAR'da  maskeli 4 şüpheli bir sokakta uzun süre keşif yaptıktan sonra marketlere gıda ürünü sağlayan bir toptancının panelvanından 35 bin TL değerinde gıda malzemesi çaldı. O anlar güvenlik kameralarına  yansıdı.

Olay 19 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahir Tatlı'ya ait marketlere gıda ürünü sağlayan toptancıda çalışan Cüneyt Aslım, şirket aracını evinin yakınına park etti. Aslım, sabah işe gitmek için uyandığında aracının camlarını kırık ve kapısını açık halde buldu. Cüneyt Aslım durumu hemen polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelileri arıyor.

HIRSIZLAR KAMERADAMahir Tatlı olayla ilgili olarak hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.  Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların hafif ticari araçla panelvanın yanına geldiği ve malzemeleri kendi araçlarına yükledikleri görülüyor.


- İstanbul

Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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