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Bağcılar'da pazar yerlerine ulaşamayan vatandaşlar için evlere servis hizmeti başladı

Bağcılar Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar yerlerine ulaşamayan ilçe sakinleri için pazarcılarla birlikte "Sen gelme biz sana geliriz" projesini hayata geçirdi.

06.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:04
Bağcılar'da pazar yerlerine ulaşamayan vatandaşlar için evlere servis hizmeti başladı

Bağcılar Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar yerlerine ulaşamayan ilçe sakinleri için pazarcılarla birlikte "Sen gelme biz sana geliriz" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılar, telefonla ulaştıkları pazarcılara siparişlerini yazdırıyor. Pazarcı esnafı da meyvesinden kuru gıdasına kadar kendilerinden istenen yiyecek malzemelerini hijyenik ortamda büyük bir titizlikle paketliyor.

Kendinde olmayan diğer ürünleri yanındaki tezgahlardan tedarik ediyor. Hazır hale gelen siparişler Bağcılar Belediyesine ait minibüsle belirlenen adreslere servis ediliyor. Evlerin kapısına kadar Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve pazarcılar tarafından götürülen ürünler burada sahiplerine teslim ediliyor. Vatandaşlardan bu servis hizmeti için hiçbir ücret talep edilmiyor. Öte yandan pazarlarda ihtiyaç sahipleri için de ücretsiz alabilecekleri "hayır köşesi" de bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel
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