Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi
Bağcılar'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları bir araçta ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.
12.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:54
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetim gerçekleştirdi. Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durduran ekipler, içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü Hüseyin K.'ye 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA