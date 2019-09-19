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Bağcılar'da polis, gürültü şikayetiyle gittiği iş yerinde 108 kaçak göçmenle karşılaştı

İstanbul Bağcılar'da komşuların şikayeti üzerine bir iş yerine giren polis ekipleri, 108 kaçak göçmen ile karşılaştı. Bir süre polise direnen kaçak göçmenler, mahallelinin de yardımıyla gözaltına alınarak bindirildikleri kamyonla polis merkezine götürüldü.

19.09.2019 07:38

Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Komşuların 21 numaradaki dükkandan gürültü geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri iş yerini kontrol ettiklerinde kaçak göçmenlerle karşılaştı. Kaçak göçmenler kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direndi. Araya giren mahalle sakinleri ile kaçak göçmenler arasından arbede yaşandı. Az sayıdaki polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine takviye ekipler sevk edildi.

KAÇANLARI MAHALLELİ YAKALADI

Kaçak göçmenlerden bazıları arbede sırasında kaçmaya başladı. Kaçanlar, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri, gözaltına aldığı 108 kaçak göçmeni kamyona bindirerek polis merkezine götürdü. Olayın ardından mahalle sakinleri polis ekiplerini alkışlayarak, lehlerinde tezahüratta bulundu.

"BİR ANDA GÜRÜLTÜ KOPTU AŞAĞIYA İNDİK"

Mahalle sakini Hazım Özkara "108 tane kaçak göçmen buradaymış. Çantayla birileri gelip gidiyormuş. Mahalleli rahatsız olmuş, polise haber vermiş. Ben de burada oturuyordum. Bir yandan gürültü koptu indik, geldik. Göçmenleri dışarıya çıkartmaya çalışmış polis, içeriye çekmeye çalışmışlar polisleri. Diğer polisler gelince ortalık karıştı. Mahalle sakinleri yardımcı oldu polise, sonra kamyona bindirip götürdüler" diye konuştu.

Bağcılar'da polis, gürültü şikayetiyle gittiği iş yerinde 108 kaçak göçmenle karşılaştı

Mahmutbey, Polis, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(22)
MİRANMİR:Ülkeyi kirleten yabancılar değil bizleriz kendi ülkemizi kendimiz kirletiyoruz. İnanmazsanız aha dayıya sorun.
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RUMELİ:biz istiyıor hayallerimiz paris yaşantımız mokali senin adını buldum kukili
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DOST:Bu konuda halkın bilmediği ve yetkililerin sakladığı şeyler var. Bu dünyada olmazsa öbür alemde bu halk bunun hesabını sorar. Dinimiz ne diyor savaş meydanından kaçmak büyük günahlardandır. Bu insanlar nasıl müslüman nasıl allaha inanıyorlar ve müslümanları savaştan kaçan vatan haini olarak dünyaya gösteriyorlar.
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VATANDAŞ:vay benim ülkem vay ne hale geldin
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NEVŞEHİRLİ:mahvettiler ülkemi pislikler
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AYHAN:Polis merkezine goturseler ne olucak 1 gün sonra salıyorlar tekrar. Memleket göçmen yuvası oldu resmen bunların alayı sinirdisi edilmeli derhal.
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ADSZI:evet karakola götürdükten sonra ne yaptılar acaba orası önemli. . .
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DADS:sen konuşma soner. . .
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VATANDAŞ:İstanbula gelene kadar kaç il geçmişler UYU UYU soylu:)
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ADSIZ:soylu anca konuş boş boş. .
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