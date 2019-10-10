Haberler » Güncel » Bağcılar'da sahte içki imalathanesine baskın kamerada

Bağcılar'da sahte içki imalathanesine baskın kamerada

Bağcılar'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 5 ton metil alkol, damıtma kazanları ele geçirilirken, operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

10.10.2019 10:40Bağcılar'da sahte içki imalathanesine baskın kamerada

Bağcılar'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 5 ton metil alkol, damıtma kazanları ele geçirilirken, operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

Bağcılar'da kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi görünümlü bir işyerinde sahte içki üretildiği ihbarını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese 23 Eylül'de operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 ton metil alkol, alkol damıtma kazanı, 3 su tankı ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yerinde bulunan 20 yaşındaki Sergen K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin işyerine yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------------------

(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin baskın yapması

-Ekiplerin işyerinde yaptığı aramalar

-Ele geçirilen alkol bidonları

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

İstanbul, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:15 Dha istanbul bülteni- 2
12:14 Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi
12:14 Akçakoca Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı
12:14 Sebastian Manz, Tekfen Filarmoni ile müzikseverlerle buluşuyor
12:09 Erzincan Belediyesi'nden fırın denetimi
12:09 Körfez ilçesi sahil parkları tertemiz
12:14 Esenyurt'ta boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı
10.10.2019 12:15:39