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Bağcılar'da sahte içki imalathanesine baskın kamerada

BAĞCILAR'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 5 ton metil alkol, damıtma kazanları ele geçirilirken, operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

10.10.2019 10:45Bağcılar'da sahte içki imalathanesine baskın kamerada
BAĞCILAR'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 5 ton metil alkol, damıtma kazanları ele geçirilirken, operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

Bağcılar'da kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi görünümlü bir işyerinde sahte içki üretildiği ihbarını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese 23 Eylül'de operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 ton metil alkol, alkol damıtma kazanı, 3 su tankı ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yerinde bulunan 20 yaşındaki Sergen K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin işyerine yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.


- İstanbul

İstanbul, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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