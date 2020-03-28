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Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu

Bağcılar'da sahte kolonya ve antibakteriyel el temizleme sıvısı üretilen ruhsatsız iş yeri mühürlendi, operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

28.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:20
Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu
Bağcılar 'da sahte kolonya ve antibakteriyel el temizleme sıvısı üretilen ruhsatsız iş yeri mühürlendi, operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince, bir iş yerinde sahte kolonya ve temizlik malzemesi üretildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.
Yenigün Mahallesi 601. Sokak'taki adrese Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi M.C. gözaltına alındı.
Merdiven altı imalathanede yapılan aramada, sahte oldukları belirlenen 525 şişe antibakteriyel el temizleme sıvısı ve 1050 şişe limon kolonyası ile bidonlar içerisinde 50 litre el temizleme sıvısı ele geçirildi.
Hakkında idari işlem yapılan ve para cezası uygulanan M.C. serbest bırakıldı.
Ruhsatsız işyeri mühürlendi

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, ruhsat ve üretim izin belgeleri bulunmayan iş yeri mühürlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, merdiven altı üretimin önlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ve fırsatçılara göz açtırılmadığını belirtti.
Öte yandan Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında fahiş fiyata yönelik denetlemelerin 7 gün 24 saat esasıyla ara verilmeden devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Zabıta, Güncel

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