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Bağcılar'da sahte kolonya üreten depoya baskın

Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında kaçak olarak üretilen koliler dolusu kolonya ve antibakteriyel el temizleme sıvısı ele geçirildi.

28.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:17
Bağcılar'da sahte kolonya üreten depoya baskın

Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında kaçak olarak üretilen koliler dolusu kolonya ve antibakteriyel el temizleme sıvısı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yeni tip koronavirüsü (COVID - 19) fırsat bilip merdiven altı imalathanede sahte üretim yapan M.C gözaltına alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (COVID - 19)  nedeniyle Türkiye'de kolonya ile dezenfektan ürünlerin fiyatları yüzde yüz arttı. Bunu fırsat bilen sahte üreticiler de kaçak yollarla kolonya ve temizlik malzemeleri üretimine başladı. Bu yönde çalışmalarını sıkılaştıran Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kendilerine gelen "Dezenfektan ürünlerin taklitlerini üretip piyasaya sürüyorlar" şeklindeki bir ihbar üzerine harekete geçti.Konuyla ilgili önce Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bilgilendirildi. Yapılan hazırlıkların ardından Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Yenigün Mahallesi 601. Sokak'ta belirtilen adrese baskın düzenledi. Ortaklaşa gerçekleşen operasyonda merdiven altı imalathaneye dönüştürülen depoda şişe ve bidonlara doldurularak satışa hazır hale geçtirilmiş; 35 koli Ak-Tem antibakteriyel el temizleme sıvısı, 15 koli limon kolonyası ile 5 adet tonix profesyonel el temizleme sıvısı ele geçirildi.

RUHSATSIZ İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede işyerinin ruhsatı olmadığı ve imalathaneyi kuran M.C.'nin kolonya üretme izninin olmadığı ortaya çıktı. Üretim izni olmadan merdiven altı kaçak üretim yapılan ruhsatsız işyeri, zabıta ve polislerce müştereken mühürlendi. Koronavirüs (COVID - 19) salgını nedeniyle artan dezenfeksiyon ürünü ve kolonya ihtiyacını fırsat bilerek sahte üretim yaptığı tespit edilen M.C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da merdiven altı üretimin önlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ve fırsatçılara göz açtırılmadığını söyledi. Öte yandan virüse karşı ilçe geneline ilaçlama işlemleri ve fahiş fiyata yönelik denetlemelerin, 7 gün 24 saat esasıyla ara verilmeden devam ettiği duyuruldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, TEM Otoyolu, Bağcılar, Zabıta, Güncel

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