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Bağcılar'da sahte maske operasyonu

İstanbul Bağcılar'da, yasa dışı olarak maske üreten bir imalathaneye polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskınlarda 6 makine ve iki bine yakın sahte maske ele geçirildi.

27.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:53
Bağcılar'da sahte maske operasyonu
İstanbul Bağcılar 'da, yasa dışı olarak maske üreten bir imalathaneye polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskınlarda 6 makine ve iki bine yakın sahte maske ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre Bağcılar'da bir iş yerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Güneşli Mahallesindeki bir atölyenin maske üretme izni ve belgesi olmadığı belirlendi. Tekstil atölyesinde 6 adet dikim makinesi ile kaçak maske imalatı yapıldığını belirleyen polis, üretim aşamasında olan bin 750 adet maske ele geçirdi. Kayıt dışı faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, işletme sahibi Özgür A. (24)'ya İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Zabıta ekipleri tarafından idari işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Bağcılar, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

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