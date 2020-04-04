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BAĞCILAR'DA SEMT PAZARINDA YENİ DÜZENLEME

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında semt pazarlarında önlemler artırıldı.

04.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:41
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında semt pazarlarında önlemler artırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu tedbirlerin arasında vatandaşların kalabalık halde bulunduğu pazar ve marketlerde maske takma ve 3 adım mesafe kuralı yer aldı. Kararın ardından Bağcılar 'da kurulan semt pazarında ise hem pazarcıların hem de vatandaşın yeni tedbirlere uyduğu görüldü. Semt pazarlarına yönelik alınan sıkı tedbirlerden hem pazarcılar hem de vatandaşlar memnun. Bazı pazarcılar ise bazı ürünleri paketli halde satmaya başladı. Öte yandan alınan tezgahlarına uyarı yazıları astıkları görüldü.
Pazar alışverişine gelenlerden Hasan Bozoklu, 'Güzel bir uygulama. Keşke en başta böyle olsaydı ama bu şekilde bu şekilde bulaşma riski daha az. Pazarın girişinden çıkışına baktığımız zaman her şey çok güzel. Bu şekilde devam ederse en kısa sürede bunu atlatırızö dedi. Recep Gencer ise 'Devletimizin aldığı kararları yerinde buluyorum. Vatandaşlar olarak bunlara uyarsak kısa sürede bunu atlatırızö diye konuştu.
Cerrahi maskenin cildine alerji yapması nedeniyle tülbentten maske yapan ve pazara bu şekilde çıkan Remziye Yangın, 'Maske yüzüme alerji yaptı. Ben de tülbent taktım. Yeni uygulamadan çok memnunuz. Seçme de yaptırmıyorlar. Böyle çok güzel olduö dedi. Alışverişe gelen Aysel Akkaya da, 'Böyle çok güzel oldu. Memnun kaldık. Pazara gezemiyorduk önceden. Temiz oldu böyleö ifadelerini kullandı. BAĞCILAR’DA SEMT PAZARINDA YENİ DÜZENLEME

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, DHA, Güncel

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BAĞCILAR'DA SEMT PAZARINDA YENİ DÜZENLEME
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