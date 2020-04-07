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BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ

Bağcılar'da şiddetli rüzgarın etkisiyle binaların çatısından kopan parçalar yola düştü.

07.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:34
Bağcılar 'da şiddetli rüzgarın etkisiyle binaların çatısından kopan parçalar yola düştü.
Bağcılar Göztepe Mahallesi 2279. Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar elektrik kablolarına çarparak yola düştü. 2284. Sokak'ta ise 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar yola savruldu. Park halindeki bir aracın üzerine düşen parçalar aracın camını kırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alarak çalışma yaparken, elektrik ekipleri de yeni kablo çekti. BAĞCILAR’DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Göztepe Mahallesi, Bağcılar, İtfaiye, Güncel

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BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ
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