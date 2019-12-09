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Bağcılar'da silahlı kavga: 1 ölü

Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan biri hayatını kaybetti.

09.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:00Bağcılar'da silahlı kavga: 1 ölü
'da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan biri hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Bağcılar Automall Oto Galericiler Çarşısı'nda meydana geldi. İddialara göre, iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, taraflardan biri yanında bulunan silahını çıkarttı. Silahı gören diğer kişi, caddede bulunan bir galeriye girdi. Öfkeli saldırgan oto galerisine girerek kaçan şahsı vurup ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Abdulkadir Tay olduğu belirlenirken, polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)

Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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