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Bağcılar'da silahlı kavgada ölen şahsın cenazesi adli tıpa kaldırıldı

Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

09.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:52Bağcılar'da silahlı kavgada ölen şahsın cenazesi adli tıpa kaldırıldı
'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bağcılar'daki Automall Oto Galericiler Çarşısı'nda saat 16.00 sıralarında iddiaya göre iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada 52 yaşındaki Abdulkadir Tay silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sona erdi. Yapılan incelemelerin ardından Tay'ın cesedi Yanibosna'da bulunan Adli tıp Kurumuna kaldırıldı. - İSTANBUL

Adli Tıp, Bağcılar, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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