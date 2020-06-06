Bağcılar'da silahlı saldırıda araya giren kadın hayatını kaybetti (2)

Bağcılar'da eski kız arkadaşının iş yerine giden şüphelinin silahlı saldırısında, araya giren bir kadın yaşamını yitirdi.

06.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:23
Bağcılar'da eski kız arkadaşının iş yerine giden şüphelinin silahlı saldırısında, araya giren bir kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Perihan A'ya (29) ait iş yerine gelen ve eski arkadaşı olduğu belirtilen Veysel T. (35) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T, silahıyla ateş açtı. Bu sırada Perihan A'yı korumak için araya giren kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) yaralandı.
Şüpheli Veysel T, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bağcılar’da silahlı saldırıda araya giren kadın hayatını kaybetti (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar, Kirazlı, Güncel, Haber

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