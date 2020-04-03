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Bağcılar'da sıra dışı kaza: 4 yaralı

Bağcılar'da sıra dışı kaza: 4 yaralı Panelvan araç köprüde kaza yaptı, içindekiler köprüden aşağıya düşerek yaralandı Bağcılar'da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı.

03.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:36
Bağcılar 'da sıra dışı kaza: 4 yaralı
Panelvan araç köprüde kaza yaptı, içindekiler köprüden aşağıya düşerek yaralandı
İSTANBUL - Bağcılar'da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. İçindekiler ise çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak köprüden aşağıya düşüp yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FL 0084 plakalı panelvan araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Çarpmanın etkisiyle aracın içinde savrulan 4 kişi, araçtan fırlayarak köprüden bir alt yola düşüp yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla ve şerit çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Bağcılar’da sıra dışı kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, Polis, 3. Sayfa

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Bağcılar'da sıra dışı kaza: 4 yaralı
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