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Bağcılar'da "Siyasette Anne Olmak" konulu panel düzenlendi

Bağcılar Belediyesi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılı dolayısıyla "Siyasette Anne Olmak" konulu panel düzenledi.

05.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:04Bağcılar'da
Bağcılar Belediyesi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılı dolayısıyla "Siyasette Olmak" konulu panel düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü avukat Aysel Çelik Boz'un yaptığı panel, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Panelde aynı zamanda belediye meclis üyeleri olan mali müşavir Ayşe Demirhan, uzlaştırmacı-bilirkişi Şennur Şen ve eczacı Serpil Uzun konuştu.
Demirhan, Türk kadınının üretimden savaşlara, ev idaresinden devlet yönetimine kadar her türlü mücadelenin içinde yer aldığını belirtirken, "Peygamberimiz zamanında kadınların söz sahibi olduğunu görüyoruz. Medine toplumunda peygamberimizin eşlerinin siyasette aktif olduklarını da görüyoruz. Tarihimize baktığımızda kadınların çok etken olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Şennur Şen, siyasete kadın elinin değmesinin önemine işaret ederken, kadının siyasete girmesini "fedakarlık" olarak tanımladı.
Serpil Uzun, nüfusun ve seçmen sayısının yarısını oluşturan kadının hayatın her alanında siyasetle iç içe olduğuna vurgu yaptı. Uzun, kadın için siyasetin evde başladığına dikkati çekti.
Program sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan konuşmacılara çiçek verildi.

Bağcılar Belediyesi, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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