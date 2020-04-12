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Bağcılar'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli yakalandı

Bağcılar'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli, ruhsatsız silahla yakalandı.

12.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:38
Bağcılar'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli yakalandı

Bağcılar 'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli, ruhsatsız silahla yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Demirkapı Mahallesi'nde yürüttüğü denetimler sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Yasağı ihlal eden sürücü Hüseyin K'ya, 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanırken, araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel
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