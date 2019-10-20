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Bağcılar'da su sayacı hırsızlığı

Bağcılar'da inşaat halindeki bir binadan su sayacı ve inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

20.10.2019 16:56Bağcılar'da su sayacı hırsızlığı
Bağcılar'da inşaat halindeki bir binadan su sayacı ve inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Çınar Mahallesi'nde şüpheli Kamil Ş'yi (19) durdurdu.
Şüphelinin aynı sokaktaki evinin girişinde merdivenin alt kısmına saklanmış 5 su sayacı, taşlama makinesi, tahta kesme makinesi, musluk ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelinin malzemeleri aynı sokaktaki inşaat halindeki bir binadan çaldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bağcılar, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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