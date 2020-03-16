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BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:36
BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Bağcılar 'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 13.30 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı tekstil atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle yoğun dumanlar yükseldi. Yangına ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına önce pencereleri kırarak dışarıdan müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bina içine giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Binadan çıkan yoğun duman

İtfaiyenin pencere camını kırması

Diğer görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Atatürk Caddesi, Bağcılar, İtfaiye, Güncel

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