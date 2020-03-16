BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
16.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:08
Bağcılar 'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 13.30 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı tekstil atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle yoğun dumanlar yükseldi. Yangına ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına önce pencereleri kırarak dışarıdan müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bina içine giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın saat 13.30 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı tekstil atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle yoğun dumanlar yükseldi. Yangına ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına önce pencereleri kırarak dışarıdan müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bina içine giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
Etiketler : Atatürk Caddesi, Bağcılar, İtfaiye, Güncel
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