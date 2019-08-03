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Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03.08.2019 03:08
Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Yol Mahmutbey Viyadük girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LDM 51 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Yasin Y. idaresindeki 51 DU 702 plakalı meyve sebze yüklü kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki meyve ve sebzeler yol kenarına savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

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