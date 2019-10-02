Bağcılar'da trafikte silah teşhiri iddiası

Bağcılar
'da trafikte aracın camından silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen sürücü, adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar O-3 Otoyolu'nda bir aracın camından silah teşhirinde bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.
Plakasından belirlenen araç sahibi İdris A. gözaltına aldı.
İdris A, Eyüpsultan'a giderken arka koltukta oturan oğlunun, oynadığı oyuncak boncuklu tabancayı camdan çıkardığını söyledi.
"Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılan İdris A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.