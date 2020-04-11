Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağcılar'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu -Bağcılar Meydanı'nda sessizlik hakim Vefa Timleri vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor İstanbul'un en büyük 3. ilçesi olan Bağcılar'da vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.

11.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:42
Bağcılar'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu
Bağcılar 'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu
-Bağcılar Meydanı'nda sessizlik hakim
Vefa Timleri vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor
İSTANBUL - İstanbul'un en büyük 3. ilçesi olan Bağcılar'da vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Polis, ilçede birçok noktada denetimleri sürdürürken devriye ekipleri de ara sokakları kontrol ediyor.
Bağcılar'da sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşların büyük çoğunluğu balkonlarında otururken fırınlar ve eczaneler hizmete devam ediyor. Vatandaşlar sokağındaki fırınlardan sıcak ekmeklerini alabiliyor. Fırıncılar, fırın sayısının çok olması sebebiyle araçla dağıtım yapma gereği duymadıklarını, yakın apartmanlardan gelen telefon üzerine de sepetle ekmek verdiklerini belirttiler.
Bağcılar Belediyesi ve Kaymakamlığın birlikte yürüttüğü Vefa İletişim Merkezi Ekipleri gün boyunca evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olanların evlerine gıda ve ekmeklerini ulaştırdı. Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri de PTT, noter, bankalar ile tapu ve nüfus müdürlükleri gibi halkın yoğun olduğu kurum kuruluşların önlerinde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, en kritik dönem olarak görülüp Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilen 15 günde, yasağa ve diğer korona tedbir kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Lütfen kendi ve toplum sağlığımız için son bir gayret gösterelim. İnşallah bu korona virüs salgınını atlatarak yine normal hayatımıza döneceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar Meydanı, Bağcılar, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Haberler ›› Yerel ››Bağcılar'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 18:21: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler 18:20: Rusya: Ertelenen Zafer Günü'nü mutlaka kutlayacağız - Haberler 18:18: Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı - Haberler 18:18: Aydemir: 'Çözümleri yarıştıralım' - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik