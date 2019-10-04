Haberler » Güncel » Haber

Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi

BAĞCILAR'da bir site inşaatında vinç devrildi.

04.10.2019 10:43Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi
BAĞCILAR'da bir site inşaatında vinç devrildi. Yük transferi sırasında devrilen vinç kamyonunun sürücüsü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir site inşaatında sabah saatlerinde meydana geldi. Vinç taşıyan bir kamyon şantiye alanında yük transferi yaparken devrildi. İddiaya göre vincin bir tarafında bulunan sabitleme ayaklarının açılmadığı ve dengesini kaybeden vincin yan yattığı öğrenildi. Yüküyle beraber yan yatan vincin kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine hemen itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve işçilerin ortak çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye erleri tarafından yaralı halde ambulansa götürülen sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


- İstanbul

Göztepe Mahallesi, Saraybosna, İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 MSB: "Doğu Akdeniz'de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS...
16:52 Tuşba Belediyesi, 'Mega Projesi'nin açılışı için gün sayıyor
16:52 Miniklerden sevimli dostlarına ziyaret
16:51 Maslak'taki trafik tartışması çatışmasından yeni görüntüler
16:51 Muş Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki iş yerlerinin kirası için ihale
16:50 Hayvan hakları savunucularından çağrı
16:50 "CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir"