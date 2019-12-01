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Bağcılar'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bağcılar'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

01.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:51
'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir ikametten hırsızlık meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, şüpheli Hasan F'yi (19) 22 Kasım'da Demirkapı Mahallesi Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde yakaladı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin hırsızlık olayından sonra olay yerinden ayrıldığı anları görülüyor.
Bağcılar'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yavuz Selim Mahallesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA


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