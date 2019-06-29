29.06.2019 11:39
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Bağcılar'da yangın çıkan mağaza alevler içinde kaldı (ek görüntüyle)

Bağcılar

Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da 5 katlı binanın alt katında bulunan mağaza çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.

Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da 5 katlı binanın alt katında bulunan mağaza çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.
Yangın Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında çıktı. Beş katlı bir binanın zemin katında bulunan mağazada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını önce müşteriler fark etti. Mağaza kısa sürede alevler içinde kaldı. Yangının üst katlara sıçrama ihtimali nedeniyle mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.
İş yeri sahibi Ramazan Özdemir , "Yangın elektrik kontağından çıktı, müşteri fark etti yukarı geldi, yangın var dedi. O anda bir şey yapamadık. Hasar büyük, 500 bin TL var" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
DHA , Bağcılar , Güncel

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