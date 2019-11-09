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Bağcılar'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:36
'da park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi 670. Sokak'ta park halinde bulunan Bakırköy-Bağcılar hattında yolcu taşımacılığında kullanılan 34 M 0913 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Minibüsteki alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, motor bölümü ve iç kısımları yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının kundaklama nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekipleri, minibüs ve çevresinde inceleme yaptı.
Bağcılar'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi

Bağcılar, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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