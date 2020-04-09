Bağcılar'da yasağa rağmen faaliyetini sürdüren berber dükkanı mühürlendi
Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren berber dükkanı mühürlendi.
09.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:40
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'ndeki bir berber dükkanının Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine giden polis ekipleri, dükkan sahibinin bir müşteriyi tıraş ettiğini gördü.
İş yeri sahibi ve müşteriye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.
Berber dükkanı ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
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