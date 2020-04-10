Bağcılar'da yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kafe mühürlendi
Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren kafe mühürlendi.
10.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:44
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir kafenin Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine giden polis ekipleri, 1'i iş yeri sahibi 6 kişiye toplam 19 bin 80 lira idari para cezası uyguladı.
Kafe ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi, Bağcılar, Güncel