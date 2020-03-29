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Bağcılar'da yasağa uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Bağcılar'da polis ve belediye zabıta ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye baskın yaptı.

29.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:06
Bağcılar'da yasağa uymayan kahvehaneye ceza kesildi
Bağcılar 'da polis ve belediye zabıta ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye baskın yaptı. Koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak kahvehaneyi açan iş yeri sahibine ve içeride bulunan 19 müşteriye 392'şer lira ceza kesildi.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığının yayımladığı Koronavirüs Tedbirleri konulu genelgeye uyulması yönünde çalışmalar Bağcılar'da büyük bir titizlikle sürdürülüyor.
Bu kapsamda kahvehanelerden internet cafelere, düğün salonlarından spor merkezlerine kadar iş yerlerini denetleyen Bağcılar Belediyesi, bir ihbar üzerine harekete geçti.
15 Temmuz Mahallesi'nde tespit edilen adrese Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından baskın düzenlendi.
Koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak kahvehaneyi açan iş yeri sahibine ve içeride bulunan 19 müşteriye 392'şer lira ceza kesildi. Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.
Eylemin tekrarı halinde emre aykırılıktan adli işlem yapılarak, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
"Olumsuz bir duruma izin vermeyeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasaya uyduğunu ancak uymayanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.
Çağırıcı, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade ederek, "Bu amaçla çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye düşürecek iş yerlerine yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek. Olumsuz bir duruma izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Bağcılar, Zabıta, Polis, Güncel

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