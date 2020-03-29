Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağcılar'da yasağa uymayan kahvehaneye ceza

Bağcılar'da polis ve belediye zabıta ekipleri yasağa rağmen kahvehaneyi açık tutan işyerine baskın yaptı.

29.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:56
Bağcılar'da yasağa uymayan kahvehaneye ceza

Polis , İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye uymayan kahvehane sahibine ve içeride bulunan 19 müşteriye 392'şer TL para cezası kesti. Zabıta da, ruhsatı bulunmadığı anlaşılan işyerini mühürledi.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Tedbirleri konulu genelgeye uyulması yönünde çalışmalar Bağcılar 'da büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Bu kapsamda kahvehanelerden internet cafelere, düğün salonlarından spor merkezlerine kadar işyerlerini denetleyen Bağcılar Belediyesi, bir ihbar üzerine harekete geçti. 15 Temmuz Mahallesi'nde tespit edilen adrese Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından baskın düzenlendi. Koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak kahvehaneyi açan işyeri sahibine ve içeride bulunan 19 müşteriye 392'şer lira para cezası kesildi. Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.

Olumsuz bir duruma izin vermeyeceğiz

İşyeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasaya uyduğunu ancak uymayanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Bu amaçla çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye düşürecek işyerlerine yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek. Olumsuz bir duruma izin vermeyeceğiz" dedi.

Yetkililer, eylemin tekrarı halinde emre aykırılıktan adli işlem yapılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Bağcılar, Zabıta, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bağcılar'da yasağa uymayan kahvehaneye ceza - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

14:37: Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor - Haber 14:36: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SESSİZLİK HAKİM -2 - Haber 14:36: Bağlar Belediyesi fırınları denetleyip açıkta satılan ekmekleri topladı - Haber 14:36: Bolu'ya giriş ve çıkışlarda yolcuların ateşleri ölçülüyor - Haber 14:36: YediHilal Derneği dijital okuma grupları kurdu - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler