Bağcılar'da yasağa uymayan kahvehaneye ceza

Polis , İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye uymayan kahvehane sahibine ve içeride bulunan 19 müşteriye 392'şer TL para cezası kesti. Zabıta da, ruhsatı bulunmadığı anlaşılan işyerini mühürledi.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Tedbirleri konulu genelgeye uyulması yönünde çalışmalar Bağcılar 'da büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Bu kapsamda kahvehanelerden internet cafelere, düğün salonlarından spor merkezlerine kadar işyerlerini denetleyen Bağcılar Belediyesi, bir ihbar üzerine harekete geçti. 15 Temmuz Mahallesi'nde tespit edilen adrese Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından baskın düzenlendi. Koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak kahvehaneyi açan işyeri sahibine ve içeride bulunan 19 müşteriye 392'şer lira para cezası kesildi. Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.

Olumsuz bir duruma izin vermeyeceğiz

İşyeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasaya uyduğunu ancak uymayanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Bu amaçla çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye düşürecek işyerlerine yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek. Olumsuz bir duruma izin vermeyeceğiz" dedi.

Yetkililer, eylemin tekrarı halinde emre aykırılıktan adli işlem yapılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler