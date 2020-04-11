Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler

Cemil ÖZDEMİR/ BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

11.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:09
Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler

Cemil ÖZDEMİR/ BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken,  binanın önüne akın eden çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, İtfaiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:22: Amasya'da ihtiyaçlı ailelere gıda paketi yardımı - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi Kara, dün geceyi işaret etti: Risk çok ama çok büyüdü - Haber 15:20: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 15:20: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Açıklaması - Haber 15:20: Alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:06: Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı - Haber 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler