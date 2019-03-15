Bağcılar'da Yeni Dönemde Projelerin %70'E Yakını Gençlere Dönük

Yeni Gençlik Merkezi'nden Şehir Kütüphanesi'ne kadar çok sayıda dev eseri anlatan Çağırıcı, "Projelerimizin yüzde 70'e yakını gençlere dönük" dedi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bağcılar'dan Cumhur İttifakı adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, üçüncü dönemdeki projelerini Halk Sarayı'nda düzenlenen "Proje Tanıtımı" toplantısında açıkladı. Çağırıcı önce 12 yıllık Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetlerini ardından da önümüzdeki döneme ilişkin plan ve projelerini sinevizyon eşliğinde görsel sunumla anlattı.

Ustalık dönemine yakışır bir hazırlık yaptığını söyleyen Çağırıcı, "Toplumun her kesimine yönelik hizmetlerimiz var ama projelerimizin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik. Onlar hayal edecek, düşlerini tasarlayacak biz de hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki bizim projelerimizle gençlerin de çabasıyla Bağcılar, sanattan spora kadar bütün dallarda bir Gençlik Şehri olacak" dedi.

İşte Çağırıcı'nın devam eden çalışmalarla; 2019-2024 dönemine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan projeleri:

" İstanbul'un en büyük meydanı Bağcılar'da olacak"

*55 bin metrekarelik alana yapılan Bağcılar Meydanı tamamlandığında İstanbul'un en büyük meydanı olacak. Millet Kıraathanesi de inşa edilen meydanın etrafında bulunan evlerin siluetleri ve kat yükseklikleri de aynı olacak.

*150 bin metrekare alana içinde sosyal tesisler bulunan Millet Bahçesi yapılıyor.

*Modern, donanımlı ve içinde 350 kişilik öğrenci yurdu bulunan Yeni Gençlik Merkezi'nin inşaatı bitmek üzere. Ayrıca yeni yapılacak Kongre ve Turizm Merkezi hem ulusal hem de uluslararası; bilimsel, akademik programlar düzenlenecek.

*Yeni hizmet binası iki ay içinde açılıyor. 23 bin metrekare arazi üzerine kurulan binanın çevresinde 19 bin metrekarelik yeşil alan var. Öte yandan ilçe sakinlerinin evlilik törenlerini nezih bir ortamda gerçekleştireceği 2050 kişilik yeni nikah sarayı inşa ediliyor.

"24 saat açık şehir kütüphanesi"

*Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi yenileniyor. Güneşli Kültür Merkezi de ilçeye değer katacak.

*Bağcılar Meydan'a 5 katlı kütüphane yapılacak. Çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için ayrı ayrı olacak. Donanımlarıyla beraber 24 saat açık olacak. İçerisinde tiyatro salonu da olacak.

*Yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlar için Yaşlı Bakım Merkezi açılıyor. Yaşlılar, sabah evden özel araçla alınıp akşam eve geri bırakılacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte ortak aktiviteler yapacak.

*Yakın zamanda hayata geçecek olan amfitiyatroda 147 kişilik sinema salonu, 216 kişilik konferans salonu, 1500 kişilik amfitiyatro salonu inşa ediliyor.

*Çocuk Kulübü Merkezi'nde çocukların yaş durumlarına göre yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacak.

"22 mahalleye 22 havuz yapılacak"

163 parkın bulunduğu Bağcılar'da önümüzdeki dönemde aralarında Tema Bilim Parkı, Kelebek Evi ve Parkı, Değirmen Kafe, Sıfır Atık Parkı, Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Parkı ve Sosyal Tesisi"nin bulunduğu 14 park projesi daha hayata geçirilecek.

*İlçede 8 adet havuzumuz hizmet verirken 2 adet yüzme havuzu inşaatı devam ediyor. Ayrıca 22 mahallede 22 havuz kazandırılması hedefleniyor.

*100 bin metrekare üzerine kurulacak Spor Parkı ve Stat projesinde tenis kortu, futbol- voleybol sahaları, halı sahalar, motokros parkurları yer alacak. Uluslararası Okçuluk ve Buz Hokeyi Spor Kompleksi'nde fitness, güreş, eskrim eğitim salonu, buz pisti ve jimnastik salonu Bağcılarlıların hizmetine sunulacak.

"Bağcılar metro hatlarının merkezi haline geliyor"

*İstanbul'un raylı sistemlerden en çok yararlanan ilçesi Bağcılar'da 4 metro hattının inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki dönemde planlar arasında ise 3 metro hattı daha yer alıyor. İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek entegre metroya da önümüzdeki dönemde kavuşuluyor. Ayrıca Kağıthane- Halkalı arasında planlanan ve Bağcılar'dan geçen tünel sayesinde ulaşım daha da kolaylaşacak.

*Bağcılar'da yapımı tamamlanan 1874 araçlık 11 otopark bulunuyor. Yapımı devam eden 7 otopark ile beraber bu sayı 5 bin 427'ye ulaşacak. Planlanan 16 otopark ve otopark alanına sahip projeyle otopark sayısı 34'e araç kapasitesi 10 bine çıkacak.

Kaynak: Bültenler