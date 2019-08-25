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Bağcılar'da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi

Bağcılar'da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle boşaltılarak mühürlendi.

25.08.2019 11:43
Bağcılar'da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi
Bağcılar'da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi.
Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokakta bulunan 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı. Sokak ve bina çevresi güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle çevrildi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına, gidecek yeri olmayanlarda çevredeki otellere yerleştirildi.
1978 yılı yapımı olan ve ruhsat-iskanı bulunmayan binadan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Rapordan çıkacak sonucuna göre Bağcılar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılacak. Bina sakinlerinin daha önce herhangi bir beton ölçüm talebi ya da risk analizi talebinde bulunmadığı da öğrenildi.
Bağcılar'da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi

Fatih Mahallesi, Bağcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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