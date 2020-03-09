Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada
BAĞCILAR'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
09.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:54
BAĞCILAR'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücünün yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Geçen cumartesi günü yaşanan olayda araçlarından inen sürücülerin yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden sürücüleri çevredekiler ayırdı. Yolun ortasında kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Sürücüler kavga edenlere korna çalarak tepki gösterdi.- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada
Etiketler : Kemalpaşa Mahallesi, kavga, Güncel
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