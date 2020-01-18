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Bağcılar'da zincirleme kaza, trafikte yoğunluk oluştu

Bağcılar Yüzyıl Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

18.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:01
Yüzyıl Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.
Kaza, Bağcılar Yüzyıl Köprüsü'nde TEM İstoç İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, İstoç istikametine ilerleyen 34 BR 0196 plakalı araç, aynı istikamette bulunan 34 NT 1545 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sırasında arkadan gelen 34 AIK 114 plakalı araç ve 01 EED 67 plakalı araçlar ise duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı. Kazayı gören sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağlarken, sağlık ekipleri ise sürücüleri kontrolden geçirdi. ekiplerinin kazayla ilgili yaptıkları çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların yoldan çekilmesinden sonra trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.
(Armağan Yılmaz/İHA)
Bağcılar'da zincirleme kaza, trafikte yoğunluk oluştu

Bağcılar, Polis, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


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