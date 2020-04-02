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Bağcılar'da zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi

BAĞCILAR O3 Bağlantı Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

02.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:49
Bağcılar'da zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi
BAĞCILAR O3 Bağlantı Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza saat 21.00 sıralarında O3 Bağlantı Yolu 100 Yıl Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray istikametinde giden iki otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpışarak, kaza yaptı. Arkadan gelen araçlar da kaza yapan araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.  Kaza nedeniyle O3 Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde trafik tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 10 araçta hasar oluştu. Araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya karışan sürücülerden Mahsun Güneş, "Ön tarafta kaza olmuştu. Biz de onu fark ettik yavaşladık. Arkadaş gelip bana vurdu. Emniyet kemerim takılı olmasa can güvenliğimiz yok, sıfır. Çok şükür ki emniyet kemerimiz vardı." dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Güncel
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