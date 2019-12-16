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Bağcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Bağcılar'daki oto galericiler sitesinde işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı.

16.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:26Bağcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
'daki oto galericiler sitesinde işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı.
Yüzyıl Mahallesi'ndeki oto galericiler sitesinde 9 'ta Abdulkadir Tay'ı (54) tabancayla öldüren Muharrem U. (52) olaydan 4 gün sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
İfadesinde, "araç alması için 55 bin liralık çek verdiği oto alım satım işleri yapan Abdulkadir Tay'ın aradan 2 hafta geçmesine rağmen kendisini oyaladığını, olay günü yaşanan tartışmada Tay'ı öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği" öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Muharrem U, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Muharrem U'nun Abdulkadir Tay'a ateş ettiği, ikinci kez ateş etmek istediği sırada silahın tutukluk yaptığı, bu sırada Tay'ın kaçarak bir iş yerine saklandığı ve zanlının söz konusu iş yerine girdiği anlar yer alıyor.

Bağcılar, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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