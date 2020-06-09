Bağcılar'daki kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bağıcılar'da bir depoda kaçak sigara üretirken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

09.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:28
Bağıcılar'da bir depoda kaçak sigara üretirken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden çeşitli yöntemlerle İstanbul'a yüklü miktarda bandrolsüz tütün girişi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kaçak tütünün 2 kişi tarafından Bağcılar'a getirildiğini tespit etti.
Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda şüpheli E.A. ve S.A. sigara imal makinesiyle kaçak sigara üretirken suçüstü yakalandı.
Adreste yapılan aramada 150 bin kaçak sigara, 200 kilogram bandrolsüz açık tütün ile 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Bağcılar’daki kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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