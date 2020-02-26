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BAĞCILAR'DAKİ RESTORANDAN TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Bağcılar'da restorana giren şüpheli kasadaki parayı ve televizyonu çaldı.

26.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:33BAĞCILAR'DAKİ RESTORANDAN TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
'da restorana giren şüpheli kasadaki parayı ve televizyonu çaldı. O anlar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan restorana 5 Şubat günü giren hırsız televizyonu ve kasadaki 500 lirayı çaldı. İş yerine gelen restoran çalışanları durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Restorana gelen emniyet ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameraları inceleyen polis, televizyonu ve kasadaki parayı çalan kişinin 17 yaşındaki B.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheli 14 Şubat günü Bağcılar Demirkapı Mahallesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin restorana camdan girdiği ardından kasaya yöneldiği ve kasadaki parayı aldıktan sonra dışarı çıkıp tekrar döndüğü, döndüğünde de işyerinin televizyonunu çaldığı ve uzaklaştığı görülüyor.


- İstanbul

Bağcılar, Kirazlı, Güncel

Kaynak: DHA

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