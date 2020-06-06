Bağcılar'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Bağcılar'da eski kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmada araya giren kadını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:42
Bağcılar'da eski kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmada araya giren kadını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, dün Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde eski kız arkadaşı Perihan A'nın iş yerinde çıkan tartışmanın ardından ateş açan ve bu sırada araya giren Miray Yılmaz'ın (37) ölümüne neden olan Veysel T, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
-Olay
Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, eski kız arkadaşı Perihan A'ya (29) ait iş yerine gelen Veysel T. (35) tartışmaya başlamıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T, silahıyla ateş açmış ve bu sırada Perihan A'yı korumak için araya giren kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) hayatını kaybetmişti.
Şüpheli, olayın ardından kaçmıştı. Bağcılar’daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar, Kirazlı, Güncel, Haber

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