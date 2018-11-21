Bağcılar'dan Kadıköy'e

CELAL UMUT EREN Fenerbahçe
'de kaleci antrenörlüğüne gelen 26 yaşındaki Erdem Bali, 2 yıl önce Amatör Lig'de Bağcılarspor'da görev alırken, şu anda Türkiye
'nin en üst seviyesinde çalışmaya başladı. Genç
hoca kariyerinin en önemli fırsatını yakaladı.
Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik heyette yaşanan değişimler ve dönüşümler dikkatlerden kaçmıyor. Phillip Cocu
ile sezona başlayıp, bir sezon önce Aykut Kocaman
'ın ekibini görevde tutan Fenerbahçe, daha sonra yaşanan krizlerden sonra farklı bir dönüşüm yaşadı.
Kocaman'ın ekibiyle yaşanan sorunların yanında başkan Ali Koç
'un açıklamalarıyla artan tansiyonda kaleci antrenörü Murat Öztürk başta olmak üzere geniş bir değişiklik meydana gelmişti.
Daha sonra Cocu'nun da başarısız sonuçlar almasıyla Erwin Koeman ile Chris Van
der Weerden ikilisi görevi devralmıştı. Sarı-lacivertli takımda en ilginç nokta kaleci antrenörlüğü konusunda oldu. Son derece tecrübeli bir isim olan Murat Öztürk'ün ayrılmasıyla beraber oluşan boşluk altyapıdan takviyeyle giderildi. Cocu'nun halihazırda bir kaleci antrenörü olmadığı için daha önce Dereağzı'nda altyapı takımlarıyla çalışan 1992 doğum Erdem Bali göreve getirildi.
2015-16 yıllarında Amatör Lig'de Bağcılarspor'u çalıştıran Erdem Bali, sadece 2 sene içerisinde en üst seviyeye yükseldi. Erdem Bali, 2018-19 sezonu itibariyle Fenerbahçe'de profesyonel futbol takımının kaleci antrenörü oldu.
Harun'dan küçük
26 yaşındaki antrenör, Harun Tekin
, Berke Özer
, Erten Ersu
ve Carlos Kameni gibi isimlerle çalışarak kariyerinde çok önemli bir adım attı.
29 yaşındaki Harun Tekin'den 3 yaş küçük olan 26 yaşındaki Erdem Bali, genç yaşında hem kariyeri hem de hayatı açısından önemli bir fırsat yakaladı. 1 aylık Bali döneminde Fenerbahçe, lig ve Avrupa
'da 6 resmi maçta kalesinde 7 gol gördü. Erdem Bali öncesi dönemde sarı-lacivertliler, 11 resmi maçta 16 gol yemişti.
Phillip Cocu,Fenerbahçe
21 Kasım 2018 Çarşamba 08:15