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Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası tahliye edildi.

09.10.2019 14:31Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası tahliye edildi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören okulların tahliyesine devam ediliyor. Bu kapsamda tahliye edilmesine karar verilen Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu ile birlikte aynı binada bulunan Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de tahliye edildi. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi binasına taşındı.

Görüntü Dökümü:
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Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taşınması
-Müdürlük bahçesindeki kamyonlar
-Kamyonlara eşyaların taşınması
-Kamyonun hareket etmesi
-Binadan genel görüntü
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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