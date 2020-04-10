Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağcılar'ın en işlek cadde ve meydanları korona virüs önlemleri kapsamında yayalara kapatıldı

Bağcılar'ın en işlek cadde ve meydanları korona virüs önlemleri kapsamında yayalara kapatıldı Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 caddesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı.

10.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:35
Bağcılar 'ın en işlek cadde ve meydanları korona virüs önlemleri kapsamında yayalara kapatıldı
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 caddesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli olan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.
Dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip korona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı. Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, "Yürüyüş Yolu" olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı.
Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak
Alınan karadan esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor. Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem yapılacağı da belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.
"Devletimizin her önlemine vatandaşların uyması gerekir"
Yasak olduğu için kapatılan caddeyi kullanamayan Mehmet Halit Düzyol, "Aracımız diğer taraftaydı arkadaşlar yasak olduğunu söylediler yasağa uymak zorundayız. Devletimizin her önlemine vatandaşların uyması gerektiğine inanıyorum. Uyulsun ki bir an önce bunu atlatabilelim. Devlet ve millet el ele inşallah atlatacağız" şeklinde konuştu.
"Bu kararlarda uyarsak salgından tez günde kurtulabiliriz"
Getirilen yeni uygulamanın virüsün yayılmasını önemli olduğunu belirten Mehmet Doğru ise, "Caddeden giremedim. Uymak gerekir. Hükümetimizin aldığı bu tür önlemler vatandaşlarımız için gerekli şeylerdir ki alınıyor. Sosyal mesafelerin korunması açısından getirilen yasaklara ne kadar uyarsak bu salgından tez günde kurtulabiliriz" dedi.
10 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00'den uygulamaya konulan karar 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'a kadar sürecek Bağcılar’ın en işlek cadde ve meydanları korona virüs önlemleri kapsamında yayalara kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar Meydanı, Bağcılar, Güneşli, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› genel ››Bağcılar'ın en işlek cadde ve meydanları korona virüs önlemleri kapsamında yayalara kapatıldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:06: Soma'da maden ocağında göçük: 3 ölü - Haberler 21:04: Yasağa uymayanlara 10 bin 356 lira ceza - Haberler 20:51: Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.006 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi - Haberler 20:39: Karabük'te otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı - Haberler 20:38: Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı - Haberler 19:31: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi - Haberler 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin